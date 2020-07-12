15 Temmuz şehidinin annesi:  Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin annesi:  Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, acısının bağrını yaktığını ve her gün ağladığını belirterek "Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, acısının bağrını yaktığını ve her gün ağladığını belirterek "Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın Muğla'da oturan annesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan anne, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliği belirsiz kişilere ait cesetler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra Adli Tıp Kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cansız bedenine ulaştı. Dağdaş'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

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İSMİ OKULA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Şehit Ziya İlhan Dağdaş ismi verildi. 4 yıldır acısı dinmeyen Bilsen Dağdaş, oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden düşürmeyerek gözyaşı döküyor. Anne Dağdaş, "Ziya çok merhametli bir çocuktu. Sokakta fakir gördüğü zaman cebindeki son kuruşunu verirdi. Çarşı iznine çıkan askerinin cebine harçlık koyardı. Askerler yavruma 'Ziya baba' diye hitap ederlerdi. Küçüklere sevgili, büyüklere saygılı davranırdı. Sofradan 'Anneciğim bugün de haram yemedim' diye kalkardı. Helali ve haramı bilirdi. Evinin her köşesinde Atatürk ve Türk bayrakları asılıydı. Güneydoğu'ya gidip askerlerimizin kanını yerde bırakmamak için sabırsızlanıyordu" dedi.

'ACIM BAĞRIMI YAKIYOR, HER GÜN AĞLIYORUM'

Dağdaş, "Rabbim evladıma şehit olmayı nasip etti. Yavrumun şehit olmasından sonra kolum kanadım kırıldı. Acım bağrımı yakıyor ve her gün ağlıyorum. Ziya'mı çok özlüyorum. Yetkililerin hainleri idam ettirmelerini istiyorum. Oğlumu hangi darbecinin vurduğunu bana söylesinler. Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum" diye konuştu.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin annesi:  Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum - Son Dakika

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