15 Temmuz şehidinin annesi:  Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, acısının bağrını yaktığını ve her gün ağladığını belirterek "Vatanı için canını veren yavrumla gurur duyuyorum" dedi.
15 Temmuz'daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın Muğla'da oturan annesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan anne, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliği belirsiz kişilere ait cesetler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra Adli Tıp Kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cansız bedenine ulaştı. Dağdaş'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.