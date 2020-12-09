15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı

09.12.2020 18:43

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, darbe girişimini sokaklara çıkarak engellemeye çalışanlar hakkında sarf ettiği "it" kelimesi nedeniyle eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, darbe girişimini sokaklara çıkarak engellemeye çalışanlar hakkında sarf ettiği "it" kelimesi nedeniyle eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Açtığı davayı kazanan şehit babası Ercan, "Bir kuruşluk adama bir kuruşluk dava açtım ve davayı da kazandım" dedi.

Eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan katıldığı bir radyo programında, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin 696 sayılı KHK ile sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirmişti. Konuşmasında "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" diyerek "it" sözcüğünü kullanması ise tepkiye neden olmuştu. Hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, eski vekil hakkında şikayetçi olarak 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Şehit babası Melih Fuat Ercan, açtığı davayı kazandı.

"ŞEHİDİMİZ MOTOSİKLETİYLE ONLARCA YARALIYI HASTANEYE YETİŞTİRİYOR"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan oğlu Yılmaz Ercan hakkında konuşan Melih Fuat Ercan, "Darbecilere, ülkemizi savunmak adına şehidimiz, böyle bir kalkışmadan haberdar olduğunda saat 10 gibi Kısıklı'ya motosikletiyle gidiyor. Gittiğinde bir müddet sonra köprüde askerlerin birikim yaptığını duyuyorlar arkadaşlarıyla beraber. Sonra köprüye gidiyorlar. Saat 11'den sonra da köprüde silahla gelenlere karşı ateş ediliyor. Bunun karşılığında da tabii yaralananlar, kolu bacağı bir tarafa gidenler oluyor. Şehidimiz motosikletiyle saat sabah 03.25'e kadar onlarca yaralıyı hastaneye yetiştiriyor, diğer motosikletli arkadaşları gibi. Böyle insanlık, böyle asker, böyle bir vahşet olur mu düşüncesiyle saat 03.25'te en sonunda isyan ediyor. Motosikletiyle gişelerden çıkıp tankların üzerine motosikletini sürüyor, gişelerle tanklar arasına geldiğinde de hainler tarafından mermi yağmuruna tutulup, şehit ediliyor. Çocuğumu almak isteyen vatandaşlar ve ambulanslar ne kadar gayret etseler de hainler tarafından verilmiyor. Çocuğum sabah saat yedi otuza kadar, hainler teslim alana kadar orada yatıyor. Ancak hainler teslim olduğunda, çocuğumu alabilmek mümkün oluyor. Şehidimizi oradan o şekilde alabiliyoruz" dedi.

"ÇOK İNCİTİCİ, ÇOK ALÇALTICI, İNSANIN YÜREĞİNE DOKUNAN BİR SÖZ"

Melih Fuat Ercan, eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın söylediği "it" kelimesi hakkında, "O da çok içler acısı bir sözdü. Yani hiçbir aklı başında vatandaşın, sıradan vatandaşın bile söylememesi gereken bir söz. Çok incitici, çok alçaltıcı, insanın yüreğine dokunan bir söz. Öyle şey olur mu, ne demektir yani "itlerine söylersin yani öbür gün sokağa çıkarlar" Biz hiç kimsenin iti değiliz. Biz it de değiliz, bu ülkenin hizmetkarı ve uşağıyız. Ülkem emreder, ben sokağa çıkarım. Bayrağım emreder, ben sokağa çıkarım. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ekmeğini, suyunu, yağmurunu, güneşini, üzerinde, midemde hisseden iyi bir vatandaşım. Ülkem bana ne zaman emrederse ben sokağa çıkarım. Amerika'nın iti olmaktansa ülkemin de iti olmaya seve seve razıyım" diye konuştu.

"BİR KURUŞLUK ADAMA BİR KURUŞLUK DAVA AÇTIM VE DAVAYI DA KAZANDIM"

Melih Fuat Ercan konuşmasının devamında, "Ben bu incitici laftan, sözlerden sonra dedim ki "her medeni insanın yapması gereken şeyi yapmak lazım" Mahkeme ile bundan hesap sormak lazım, dava etmek lazım. Dava açtım ben. Ben de bir kuruşluk bir dava açtım kendisine. bir kuruş, çünkü benim gözümde, ederi bir kuruş. Daha küçük bir para birimi geçerli olsa onu da yapacaktım da maalesef yok. Dolayısıyla bu dava iki yıla yakın sürdü. ama sürmesinin sebebi de davalının avukatının, vekilinin duruşmalara gelmemesi. Nihayetinde de dün davamız sonuçlandı. Bu davada lehimize bir kuruş ödenmesine karar verildi. Benim hesabıma bir kuruş yatıracak. Ben isteseydim ona çok daha yüklü, maddi ve manevi tazminat davaları açardım ama bizim parayla pulla hiçbir işimiz yok. Onun ederinin bir kuruş olduğunu düşündüğüm için, onun ve bu şekilde düşünenlerin, hatta bu işe tiyatro diyenlerin ederlerinin bir kuruş olduğunu düşündüğüm için bir kuruşluk dava açtım ve onlara hayırlı olsun bir kuruşluk davanın neticesi. Bir kuruşluk adama bir kuruşluk dava açtım ve davayı da kazandım" dedi.

(İHA)

15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı
15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı
15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı
15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Temmuz, Şehit, Dava, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim
Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım         
18:58
İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları         
18:40
Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli         
18:29
Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü         
17:45
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 19:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei