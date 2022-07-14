15 Temmuz şehidinin babasından idam talebi - Son Dakika
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15 Temmuz şehidinin babasından idam talebi

14.07.2022 13:29

15 Temmuz şehidinin babasından idam talebi Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da şehit düşen Fuat Bozkurt'un babası Hasan Bozkurt, "251 şehit verdik, cezaevinde yatmayla bu iş olmaz idam cezası geri getirilmeli" dedi.

15 Temmuz şehidinin babasından idam talebi

MALATYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da şehit düşen Fuat Bozkurt'un babası Hasan Bozkurt, "251 şehit verdik, cezaevinde yatmayla bu iş olmaz idam cezası geri getirilmeli" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ailesi, şehit evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Ankara'da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken darbe girişimi gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde helikopterden açılan ateş soncu şehit düşen Fuat Bozkurt'un babası Hasan Bozkurt, "251 şehit verdik cezaevinde yatmayla bu iş olmaz idam cezası geri getirilmeli" dedi.

Fuat Bozkurt'un Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da şehit düştüğünü kaydeden baba Hasan Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde hain kalkışmayı biran olsun unutmadıklarını belirterek idam cezasının geri getirilmesi talebinde bulundu.

"Yaralı diye haber geldi şehit olduğunu sonra öğrendik"

Devletin hain kalkışma sonrasında kendilerine her türlü desteği vererek sahip çıktığını aktaran şehit Fuat Bozkurt'un annesi Sebahat Bozkurt" Oğlum iyi kalpli merhametli bir çocuktu. Telefonla haber verdiler elinde yaralındı diye. Şehit olduğunu sonra öğrendik. Düşmanlı değildi, bir hastalık sonucu da hayatını kaybetmedi binlerce kere şükür olsun oğlum şehit oldu "dedi

"Yaramız kanasa da bayram ediyoruz"

15 Temmuz kalkışmasının ilk dakikalarında oğlu Fuat Bozkurt ile son kez telefon ile görüştüğünü belirten şehidin babası Hasan Bozkurt ise, "Oğlum Ankara Akay alt geçidinde şehit oldu. Sabah 10.00'da yaralı diye haber geldi. Büyük oğlum Ankara'ya giderek iki gün aradı ikinci günde buldular şehit olmuş. Her 15 Temmuz'da yaramız kanasa da bayram ediyoruz Allah'a şükür şehidimiz var diye" İfadelerini kullandı

"İdam cezası geri getirilmeli"

Savaşlarda bile sivillerin üzerine ateş açılmadığını kaydederek idam cezasının geri getirilmesi talebinde bulunan Hasan Bozkurt, "Müslümanlık kisvesi altında insanları öldürdüler. Oğlum üç kurşun yedi. Düşmana bu kadar sıkılmaz, savaşlarda bile sivillere ateş edilmiyor. 251 şehit verdik. İki üç gün cezaevinde yatmakla bu iş olmaz ben sayın Cumhurbaşkanımızdan idam cezasının geri getirilmesini istiyorum" diye konuştu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz şehidinin babasından idam talebi - Son Dakika

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