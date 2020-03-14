15 Temmuz Şehidinin çektiği fotoğraflar sergi oldu - Son Dakika

15 Temmuz Şehidinin çektiği fotoğraflar sergi oldu

İSTANBUL - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığı işbirliğiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın "Türkiye Ulu Camileri Fotoğraf Sergisi" başlıklı fotoğraf sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Türkiye Ulu Camileri" adlı kitabında yayımlandı. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlandı. Eserler Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleşen organizasyon ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde vatandaşların yoğun katılımıyla ziyarete açıldı. Açılan sergide Türkiye'nin her bölgesinden olan cami fotoğrafları vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

Sergide konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürü Altan Erik, "15 Temmuz şehidimiz Sayın Mustafa Cambaz'ın fotoğraf makinesinden Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bulunan ulu camiler görüntüler var ve bir kitap haline getirdik. Bu yapılan işin bir çıktısı olarak ülkemizin çeşitli illerinde Ulu Camilerimizi tanıtmak halkımıza önemli kültürel mirasımızı göstermek için sergiler düzenliyoruz. Bunun bir devamı niteliğinde olarak Sultanbeyli Belediyesiyle de bir sergi yaptık ve halkamızın hizmetine sunduk. Umarız ki olabildiğince kişi sergimizi ziyaret ederek bu önemli kültürel mirasımızı tanımış ve yakından görmüş olur" diye konuştu.

Büyük boyutlu 32 adet ulu cami fotoğrafının yer aldığı fotoğraf sergisi 31 Mart 2020 tarihine kadar Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.