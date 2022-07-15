15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz - Son Dakika
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15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz

15.07.2022 15:17
15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz

15 TEMMUZ'da, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Dairesi'nin bombalanması sırasında şehit olan polis özel harekat memuru Akif Altay'ın (53) Burdur'da yaşayan eşi Gülsüm Altay, "6 yıldır her gün gelecekmiş gibi bekliyorum.

15 TEMMUZ'da, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Dairesi'nin bombalanması sırasında şehit olan polis özel harekat memuru Akif Altay'ın (53) Burdur'da yaşayan eşi Gülsüm Altay, "6 yıldır her gün gelecekmiş gibi bekliyorum. Acımız dinmeyecek" dedi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen programda, 1997'de Kuzey Irak'ta şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın ailesi ziyaret edildi, ardından da 15 Temmuz 2016'da FETÖ üyelerinin darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Dairesi'nin bombalanmasında şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay'ın evine gidildi. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Ali Arslantaş ve protokol üyeleri, Akif Altay ve Ali Yıldırım'ın mezarlarını da ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

'ALLAH BU VATANA BİR DAHA GÖSTERMESİN'15 Temmuz şehidi polis özel harekat memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, yaşadıklarını anlatarak, "6 yıldır her gün gelecekmiş gibi bekliyorum, daha dün göreve gitmiş gibi. Acımız tabi ki hiç dinmedi, dinmeyecek. Her 15 Temmuz'da daha da fazla kanıyor. Allah bu vatana böyle bir şey göstermesin bir daha. Şehidim, şehit olmadan 1 saat önce 'şehidimin bayrağını düşürmeyin yerlere' şarkısını dinliyordu. Allah'ın izniyle çocuklarım o bayrakları kaldırdı. Öğretmen oldu, asker oldu. Allah vatana, millete bir daha böyle bir darbe göstermesin. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Vatanımızı bölmeye, kötülere fırsat vermesin inşallah. Bizim için her gün özlem. Özlem hiçbir zaman bitmeyecek, bitmedi de. Yıllarca biz onu dağdan gelecek diye bekledik. 6 yıldır da gelecek diye bekliyoruz ama sonsuzlukta. Rabbimin yanında, peygamberimizin yanında. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bizim yazımız da böyleymiş. Vatan sağ olsun" dedi.ŞEHİTLERİN ANISINA FİDAN DİKTİLERVali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile şehitlerin yakınları ve bölge halkının katıldığı programda, protokol üyeleri, 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikti.

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15 Temmuz şehidi Akif Altay mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi Akif Altay mezarı başında anıldı Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak
Kaynak: DHA

Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz - Son Dakika

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