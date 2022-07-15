15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz

15 TEMMUZ'da, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Dairesi'nin bombalanması sırasında şehit olan polis özel harekat memuru Akif Altay'ın (53) Burdur'da yaşayan eşi Gülsüm Altay, "6 yıldır her gün gelecekmiş gibi bekliyorum. Acımız dinmeyecek" dedi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen programda, 1997'de Kuzey Irak'ta şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın ailesi ziyaret edildi, ardından da 15 Temmuz 2016'da FETÖ üyelerinin darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Dairesi'nin bombalanmasında şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay'ın evine gidildi. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Ali Arslantaş ve protokol üyeleri, Akif Altay ve Ali Yıldırım'ın mezarlarını da ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.