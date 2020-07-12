15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi olsa 'git' derdim - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi olsa 'git' derdim

RİZE'de yaşayan 15 Temmuz şehidi Şuayip Seferoğlu'nun eşi Yıldız Seferoğlu, "O gün eşime 'gitme' dedim ama 15 Temmuz'da, Türk milletinin verdiği o mücadeleyi görünce bugün olsa 'git' derdim" dedi.

RİZE'de yaşayan 15 Temmuz şehidi Şuayip Seferoğlu'nun eşi Yıldız Seferoğlu, "O gün eşime 'gitme' dedim ama 15 Temmuz'da, Türk milletinin verdiği o mücadeleyi görünce bugün olsa 'git' derdim" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Fatih Saraçhane Belediye binası önünde çıktığı tankın üzerinde vurularak, şehit olan Rizeli Şuayip Seferoğlu'nun ailesi, o geceyi unutamıyor. İstanbul'da hayatlarını sürdürürken, darbe girişiminin ardından Rize'ye taşınan Seferoğlu'nun eşi ve 3 çocuğu, yaşadıkları zor günleri atlatmaya çalışıyor. Seferoğlu'nun eşi Yıldız Seferoğlu, çocuklarının bu süreçte yıpranmaması için büyük mücadele veriyor. Babasız geçen 4 yılın acısını her gün yaşadıklarını belirten Yıldız Seferoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Seferoğlu, "15 Temmuz'da akşam saatlerinde evimize yakın olan Zeytinburnu'ndaki iş yerimize gittim. En son orada gördüm sonra eve döndüm, eşim bir daha eve gelmedi. Gece 01.00'de iş yerini kapatıyorlar, 4 arkadaş motorlara binerek Fatih'e gidiyorlar. Eşim saat 2 çeyrekte tankın üzerine çıkıyor, göğsünden vuruluyor ve şehit oluyor. En son saat 01.00'de telefonla görüştük, 'Ben gidiyorum' dedi, 'Ben gitmeni istemiyorum, gitme' dedim ama o 'Nasıl dururum, duramam ki hakkını helal et' dedi, 'Helal olsun' dedim o anda telefon kesildi, bir daha ulaşamadım" dedi.

Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
'CUMHURBAŞKANI'MIZIN BÜYÜK DESTEĞİNİ GÖRDÜK'

Eşinin şehit olmasından sonra İstanbul'da Rize'ye taşındığını anlatan Yıldız Seferoğlu, "Eşimin şehit olmasından ve kendimi toparladıktan kısa bir süre sonra eşimin memleketi Rize'ye geldim, çocuklarımla buraya yerleştim. Babamızın şehit olmasının ardından zor bir süreç geçirdik, özellikle çocuklarım çok etkilendi. Her şey artık çok farklı, o varken farklı, o yokken farklı. Hem anne hem baba oldum. Çocuklarımla beraber ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu süreçte devletimizin ve Cumhurbaşkanı'mızın büyük desteğini gördük, yaşadığımız her sıkıntıda yanımızda oldular. Eşim dünya iyisi bir insandı, bağırmaz, kızmaz, melek gibi biriydi. Rabbim onu yanına aldı ama sanki hep bizim yanımızda, bizi bir yerlerden izliyor, görüyor, hep öyle hissediyorum. Mezarı Küçükköy'de, her 15 Temmuz'da mezarı başında Kur'an okutarak tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. 15 Temmuz'daki son telefon konuşmamızda 'gideceğim' dediğinde ben ona 'Gitme, çocuklar ağlıyor, dur' demiştim ama şimdi olsa 'git' derim. O gece yaşananları gördükçe, vatanı kurtarmak isteyenlerin mücadelesini izledikçe, 15 Temmuz'un ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorum" diye konuştu.


Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 08:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi olsa 'git' derdim - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak 07:30 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 02:31 İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
08:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
08:55
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
08:46
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
08:00
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
02:31
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 09:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidinin eşi: O gece 'gitme' dedim, şimdi olsa 'git' derdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]