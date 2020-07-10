15 Temmuz Şehidinin ismi Üsküdar'da camide yaşatılacak - Son Dakika

15 Temmuz Şehidinin ismi Üsküdar'da camide yaşatılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı Üsküdar'da bir camiye verildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı Üsküdar'da bir camiye verildi. 15 Temmuz şehidinin adının yaşatılacağı cami, yapılan tadilatın ardından tekrar kapılarını açtı. Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camisi havadan görüntülendi.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı, Üsküdar Kısıklı Mahallesinde bulunan bir camiye verildi. Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz şehidinin adının yaşatılacağı Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camisini kapsamlı bir tadilatla yenileyerek tekrar ibadete açtı. Cami, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü kılavuzluğunda alınan üst düzey hijyen ve sosyal mesafe önlemleriyle bugün kılınan Cuma namazı ile İstanbulluların hizmetine sunuldu. Caminin açılışına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası, şehit yakınları, gaziler katıldı.


Caminin açılışı ile ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, " Çamlıca'nın eteklerinde İstanbul'un en hakim noktalarından birisi burası. Burada eskiden bir cami vardı. Yılların getirdiği yorgunlukla bayağı eskimiş idi. Üsküdar Belediyesi olarak bu camiyi adeta yeniden yaptık. Bir noktadan aldık ve bu noktaya getirdik. Camimizi yeni haliyle ve yeni adıyla yeniden ibadete açıyoruz. Hemen bu caminin aşağısında bu mahallede 15 Temmuz şehidimiz Onur Ensar Ayanoğlu, genç bir kardeşimiz 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Şehit Onur Ensar Ayanoğlu adıyla yeniden ibadete açılıyor.


Camimizin kapalı alanında 1000 kişi, açık alanlarında yaklaşık 2000 kişi olmak üzere 3000 kişilik bir cami burası" dedi.


Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, "Din için, vatan için, millet için fedai can eden birinin adının bu camiye verilmesinin ayrı bir özelliği ayrı bir değeri var. İnşallah bu 15 Temmuzlar bir daha yaşanmaz. Bilsinler ki o düşüncede olanlar, yeniden böyle bir şey söz konusu olursa çok büyük bir dirençle millet tepki gösterecektir. Bu millet her zaman vatanı dini ve milleti uğruna can vermeye hazırdır" dedi.


Restore edilerek tekrar ibadete açılan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camisi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidinin ismi Üsküdar'da camide yaşatılacak - Son Dakika
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