15 Temmuz şehidinin isminin verildiği Üsküdar'daki cami ibadete açıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin isminin verildiği Üsküdar'daki cami ibadete açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenen eski cami, 15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı verilerek ibadete açıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenen eski cami, 15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun adı verilerek ibadete açıldı.

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Kısıklı Mahallesi'nde yer alan "Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camisi"nin hizmete sunulması, cuma namazıyla birlikte Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz gazileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Hamza Cebeci, vatan ve millet için canını feda eden birinin adının camiye verilmesinin ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "İnşallah bu 15 Temmuzlar bir daha yaşanmaz. O düşüncede olanlar bilsinler ki yeniden böyle bir şey söz konusu olursa çok büyük bir dirençle tepki gösterilecektir. Bu millet her zaman vatanı, dini ve milleti uğruna can vermeye hazırdır." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Tükmen ise Çamlıca'nın eteklerindeki caminin yılların getirdiği yorgunlukla eskidiğini belirterek, adeta yeniden yapılan caminin yeni adıyla ibadete açıldığını söyledi.

15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun adının verildiği caminin kapasitesinin kapalı alanda 1000 kişi, açık alanda ise yaklaşık 2000 kişi olmak üzere 3000 kişilik olduğunu ifade eden Türkmen, caminin alt katında Kur'an kursu ve derslikler olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından cami, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dualarıyla kurdele kesilerek ibadete açıldı.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği Üsküdar'daki cami ibadete açıldı - Son Dakika
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