15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma'ya taşındı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma'ya taşındı

6 saat önce

15 Temmuz FETÖ /PDY darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş'un Niğde'deki kabri, ailesinin isteği üzerine Bandırma'ya nakledildi.

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma'ya taşındı, System.String[]

15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş'un Niğde'deki kabri, ailesinin isteği üzerine Bandırma'ya nakledildi.


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ/PDY darbe girişiminde Ankara'da bulunan Ramazan Konuş, şehit olmasının ardından defnedildiği memleketi Niğde'deki kabrinden Bandırma Şehitliğine nakledildi.


Helikopterden atılan bomba sonucu şehit düşmüştü


Bandırma'da ikamet eden ancak tatil için Ankara'da bulunan çocuklarını almaya geldiği gün FETÖ'nün hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalan veteriner hekim Ramazan Konuş, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğinde, darbecilerin helikopterden attığı bomba sonucu şehit düştü. Konuş'un eşi ve kızı da aynı saldırıda yaralandı. Yaralanan anne ve kızı ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Memleketi Niğde'ye defnedilmişti


15 Temmuz şehidi Ramazan Konuş, darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinin ardından memleketi Niğde'ye defnedilmişti. Oğlunun şehit acısına dayanamayan babasının da 5 gün sonra vefat ettiği ve adının Bandırma'daki bir ortaokula verildiği bilinen 49 yaşındaki Konuş'un naaşı, ailesinin isteği üzerine darbe girişiminden 3,5 yıl sonra Bandırma Şehitliğine nakledildi. Şehit Ramazan Konuş'un naaşı öğle saatlerinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da katıldığı törenle şehitliğe defnedildi. - BALIKESİR

Bandırma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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