15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbesi sırasında Boğaziçi Köprüsünde şehit olan Barış Efe, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbesi sırasında Boğaziçi Köprüsünde şehit olan Barış Efe, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

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Şehit Barış Efe'nin annesi Nazife Efe'yi evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve protokol üyeleri daha sonra Barış Efe'nin kabrini ziyaret etti.


Kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından Vali Fuat Gürel, şehidin annesi Nazife Efe, kardeşleri Erdem ve Serpil Efe ile protokol üyeleri tarafından şehit Barış Efe'nin kabrine karanfil bırakıldı.


Şehit Barış Efe ve tüm şehitler için Çukurören köy camisinde okutulan Mevlid-i Şerif programına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Eflani Kaymakamı Burak Öz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile köy sakinleri katıldı. - KARABÜK

Eflani, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret - Son Dakika
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