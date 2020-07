15 Temmuz şehidinin oğlu babasının hatıralarıyla büyüyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Hüseyin Göral'ın annesi Melahat Göral, acılarının git gide arttığını belirterek, hainlerin idam edilmesi ve sebep olanların çoktan çürümüş olması gerektiğini söyledi. Şehit annesi, oğlu şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve 3,5 yaşında olan torunu Ali'nin, babasının kabrini dedesi ve annesiyle sürekli ziyaret ettiğini ve "Benim babam dünyayı kurtarmış" dediğini aktardı.



FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminde 4. yıl dönümüne girilirken, şehit ailelerinin acıları ise ilk günkü tazeliğini koruyor. O şehitlerden biri de Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit düşen Elazığlı 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi Hüseyin Göral. Evli olan ve baba olacağını şehit düştüğü gün öğrenen Göral'ın, şehit düştükten 6 ay sonra dünyaya gelen ve Ali ismi verilen oğlu ise 3,5 yaşına girdi. Acılarının her geçen gün biraz daha arttığını ve hainlerin idam edilmesi gerektiğini belirten şehidin annesi Melahat Göral ise oğlunun kabrini her fırsatta ziyaret ettiklerini, torunun da babasının anıları ile büyüdüğünü hatta "Benim babam dünyayı kurtarmış, gitmiş" dediğini aktardı.



55 yaşındaki şehit annesi Melahat Göral, "Şimdi çocuğu büyüdü bize soruyor. Acı git gide daha da çoğalıyor. Ama onları şimdiye çoktan idam etmeleri gerekirdi. O sebep olanların etlerinin çoktan çürümüş olması gerekirdi. Onların idamları gecikti. Hemen onları idam etmeleri lazım. Oğlum ipek gibiydi. Öyle bir çocuktu ki hiç kusuru yoktu" dedi.



Torununun, oğlu şehit olduğunda annesinin karnında 3,5 aylık olduğun ve o gün bebeği olacağını kendilerine söylediğini anımsatan şehit annesi Göral, "Şimdi büyüdü ve oğlu 3,5 yaşında. Bizim ve annesinin yanında büyüyor. Dedesiyle sürekli geliyor, babasının çiçeklerini suluyor. 'Benim babam dünyayı kurtarmış, gitmiş' diyor. İkindi vakti eşini doktora götürmüştü bizi de aradı bebeği söylemişti. Akşamına şehit oldu" ifadelerini kullandı.



"Buna sebep olanlar idam edilsin"



15 Temmuz'un üzerinde yaklaşık 4 yıl geçtiğini aktaran Şehit Göral'ın dayısı Yusuf Boydak ise, "Bu 4 yıl hakikaten çok zor geçti. Her an bir yerden çıkıp dayı diye seslenecek diye bekliyorum. Ama maalesef olmuyor. Sevindiğimiz tek nokta şehit oldu. O bu mesleği çok istiyor ve seviyordu. Severek yaptı. Zaten ailesinde gizlice okulda başarılı olduğu için direk kendisi özel harekatı seçmişti. Hendek olaylarında, Şemdinli, Nusaybin, Cizre ve Diyarbakır da görev yaptı. Çok zor günler geçirdi. Nusaybin onları çok yormuştu. Son tayini Ankara'ya çıktı. Bizde bu tür olaylardan uzak kaldı diye sevinmiştik. Yurt dışında görev alacaktı. Biz tam sevindik derken şerefsiz FETÖ gurubu böyle bir darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan 2'inci bombada şehit oldu. Bizde o geceyi takip ediyorduk. Bende 15 dakika önce telefonlar görüştüm. 'Dayı biz operasyona çıkıyoruz, seni arayacağım' dedi. Ondan sonra aradık aradık ulaşamadık. Sabah haber geldi. Hepsinin mekanları cennet olsun. Ülke için çok büyük bir fedakarlık yaptılar. Kendisi gibi birçok şehit olanlar var. Hepsinin de mekanı cennet olsun. Bir çocuğu oldu. 10 aylık bir evliliği vardı. Çocuğu büyüdü ve hepimizin dünyası oğlu Ali oldu. Allah ona uzun ömürler versin. Çocuğumuzun hainlerin içerisinde yer almadığı için gururluyuz. Devletimizden tek bir şey istiyoruz. Bir an önce buna sebep olanları idam edilmesidir. Verilen ağır müebbet hapisler var ama bu çözüm değil. Biz bir an önce idam kararının çıkartılıp bunların idam edilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ