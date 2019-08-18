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15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi

24 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Akif Altay'ın oğlu Burdur'da dünya evine girdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Akif Altay'ın oğlu Burdur'da dünya evine girdi.
Şehidin oğlu Niyazi Altay ile Neslihan Altay'ın hayatlarını birleştirdiği düğüne, çiftin yakınları, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymanoğlu ve polislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi sırasında babasının ikinci bomba atıldığında şehit düştüğünü söyledi.
Düğüne katılanların babasının yokluğunu hissettirmediğini ifade eden Altay, "Isparta ve Burdur Valilerimiz ile İl Emniyet Müdürümüz de düğüne geldi. Hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Özel harekatçı ağabeylerimiz de vardı. Sanki her bir adımda babamla oynuyormuş gibi oldum. Onun yokluğunu çok şükür hiç hissetmiyorum." dedi.
Altay, düğünde eğlenmelerine rağmen içlerinin buruk olduğunu dile getirdi.
"Babasız kalmışsınız ama çok şükür bir vatanımız var"
Babasının zaman zaman ansızın aklına geldiğini anlatan Altay, şöyle devam etti:
"Babasız kalmışsınız ama çok şükür bir vatanımız var. Babam Ankara'da atış hocalığı yapıyordu, vatan için öğrenciler yetiştiriyordu. Babam bomba atıldığında hiçbir şey düşünmemiş, hemen silahını almış camdan aşağıya atlamış ve siperine geçmiş. Ardından da şehit düşmüş. Zaten babam da bunu isterdi. Önemli gecelerde şehit olmak için dua ederdi."
Burdur, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:51 Kaynak: AA
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