15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Ümit Çoban'ın oğlu Amasya'da dünya evine girdi.

Şehidin oğlu Metahan Çoban ile Esra Kıcık'ın hayatlarını birleştirdiği düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile davetliler katıldı.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında babası Ümit Çoban'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açılan ateş sonucu şehit düştüğünü anımsatan Çoban, "Mutluyum, sevdiğim insan ile evleniyorum. Valimiz, Kaymakamımız ve diğer büyüklerimiz bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. İçimiz buruk, babam olmadığı için fakat vatanımız sağ. Düğünüme gelen değerli büyüklerim babamın yokluğunu hissettirmedi." dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Vali Masatlı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.