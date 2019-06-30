15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:26 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı
'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.
Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla Burhaniye
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mevlite Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı.
Bakan Selçuk, tören sonunda şehidin oğlu Yiğit Eymen'e hediye verdi.
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