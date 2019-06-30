Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu
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15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.

15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.
Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mevlite Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı.
Bakan Selçuk, tören sonunda şehidin oğlu Yiğit Eymen'e hediye verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:26 Kaynak: AA
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