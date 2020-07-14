15 Temmuz şehidinin son paylaşımı: Vatanımızı koruma vakti, uyumayın - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin son paylaşımı: Vatanımızı koruma vakti, uyumayın

ANKARA'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan esnaf Özgür Gençer'in (31) ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Vatanımızı koruma vakti, uyumayın" yazarak, halkı meydanlara çağırdığı ortaya çıktı.

ANKARA'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan esnaf Özgür Gençer'in (31) ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Vatanımızı koruma vakti, uyumayın" yazarak, halkı meydanlara çağırdığı ortaya çıktı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2 çocuk babası Özgür Gençer, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sabaha karşı atılan son bomba ile şehit oldu. Şehidin eşi Esra Gençer (34), darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından düzenlenen anme törenine katıldı. Esra Gençer, o gece yaşananları DHA'ya anlattı. Gençer, eşinin 15 Temmuz gecesi saat 21.30'da kendisini arayarak "Darbe oluyor, televizyonu aç" dediğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne arkadaşlarının yanına gittiğini söyledi. Esra Gençer, saat 24.00 sıralarında eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı gördüğünü belirterek, "'Vatanımızı koruma vakti, uyumayın' diye bir paylaşım yapıyor. Tanklar ile mücadele etmiş. Havadan gelen mermilere karşı arabaların arkasına saklanmış. Bir kaç kişiyi kurtarıp onlara, 'kurban kesin, hayatınızı kurtardım' diye bir konuşma yapmış" dedi.

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'ABDESTİNİ ALDI, ÇOCUKLARINI GÖREMEDEN GİTTİ'

Eşinin saat 03.30 sıralarında eve geldiğini kaydeden Gençer, "'Gitmemek üzerine geldi' diye biliyordum, 'duramıyorum tekrar gideceğim' dedi. 'Gitme, uyumadım hiç, meraklanırım' dedim. 'Sen, ben gitmezsek kim gidecek. Vatan için, çocuklarım için gitmek zorundayım' dedi. 'Abdestini alıp öyle git' dedim. Hatta ben ona 'karnına bir şey bağlayalım ki seni korusun' dedim. Aklıma bir an o geldi. Tebessüm etti, 'o mu beni koruyacak, başka bir yerimden de vurulup yine şehadete ererim' dedi. Abdestini aldı, çocukları da görmeden tekrar evden çıktı. Saat 05.30'da ben tekrar aradım 'vardın mı' diye. 'Ses bombası atıyorlar korkutmak için' dedi" diye konuştu.

'SON BOMBA İLE ŞEHİT OLDU'

Gençer, 06.30'da eşinin arkadaşlarından "Külliye'nin oraya bomba düştü, eşlerinizden haberiniz var mı" diye mesaj geldiğini anlatarak, "Ben o sırada eşimi aradım, açmadı. Ağabeyini aradım, başka biri açtı, 'biz onları hastaneye kaldırdık, durumları çok ağır, başınız sağolsun' dedi kapattı. Ben eşim yaralandı, ağabeyi şehit oldu sandım. Hastaneye gittiğimde acı haberini aldım. Karnından şarapnel parçası ile son atılan bomba ile şehadete erdi. Ağabeyi gazi oldu. Biz hayatımıza onsuz devam ediyoruz, acı bir şekilde. Vatan sağolsun. Temmuz ayı girdiği zaman ben kendimi iyi hissetmiyorum, o günleri tekrar yaşıyoruz. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar bizi çok acıtıyor. 'Halk bilinçlensin' diye paylaşıyoruz; ama onları izleyince ben kendimi iyi hissetmiyorum. Benim çocuğum her gün 'babam' diye ağlar. 'Neden benim babam yok' diye sorgulamaya başlıyor. Babasını kaybettiğinde 2,5 yaşındaydı. Suçsuz insanları bu şekilde şehit edenleri Allah cezalandırsın istiyorum. Benim eşimin bir savunması yoktu, vücudunu siper etti. 'Vatan' dedi başka bir şey demedi" ifadesini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin son paylaşımı: Vatanımızı koruma vakti, uyumayın - Son Dakika
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