15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine engellemeye çalışırken, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan, 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan yakınları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hüznü ve gururu bir...

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine engellemeye çalışırken, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan, 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan yakınları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehidin yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkanların darbeyi engellediğini belirterek, "Biz seve seve şehadete gideriz" dedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 23 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Askeri Çoban, inşaatta çalışırken 15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı koymak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Burada darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Çoban, memleketinde toprağa verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla yakınları, Askeri Çoban'ı kabri başında andı. 15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, "Bu halk; Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i fark etmiyor, konu vatan olduğu zaman herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Şehadet ise 1000 yıldan fazladır bu topraklarda. Biz millet olarak şahadete seve seve giden bir milletiz. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlar, bu darbe girişimini engelledi ve yapılmak istenen işgal girişimine engel oldu" diye konuştu. Bedri Çoban, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını vurgulayarak, "Şahadet bizim için kaçınılmazdır. Biz seve seve şehadete gideriz. 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz tarihinde hatırlamak bir gaflet olur. 15 Temmuz'u biz her gün hatırlayacağız. 15 Temmuz sıradan bir gün değildir, Çanakkale Savaşı'nın bir benzeriydi. 100 yıl önce savaşlar meydanlarda yapılıyordu, bugün ihanetle yapılıyor" dedi.

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- Diyarbakır
Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz - Son Dakika

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