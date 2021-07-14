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15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerine yapılan destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - Son Dakika

15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerine yapılan destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:58

Bakan Derya Yanık: "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler...

Bakan Derya Yanık: "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1. 500 TL'ye yükseltildiğini vurguladı.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 1500 TL'nin bugün şehit ailelerinin ve gazilerin hesaplarına yatırılacağını bildiren Bakan Yanık, bugün ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi 1. 100 TL'nin de 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere ödeneceğini belirtti. Bakan Yanık, "2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56, 9 milyon lira ödeme yaptık. " ifadelerini kullandı.

HER AY DÜZENLİ NAKDİ DESTEK SAĞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yürütüyor. Bakan Yanık, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan meblağdan her ay düzenli nakdi destek sağlandığını kaydetti. Yanık, "15 Temmuz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için istihdam desteğimizin yanında nakdi desteklerimiz de vakfımız üzerinden devam edecektir." dedi.

15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerine yapılan destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Derya Yanık, Türk Lirası, 15 Temmuz, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerine yapılan destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - Son Dakika Ekonomi


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