15 Temmuz şehit ailesinin gözyaşı dinmiyor..."Her gün mezarının başındayız" Polis Haftası etkinlikleri başladıKIRIKKALE - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de şehitlikte anma etkinliği dolayısıyla 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın kabri başında gözyaşı döken baba İsmail Yorulmaz, her gün oğlunun mezarının başına geldiğini belirterek, "Vatan için millet için kendisini feda etti. Kahpece kendi içimizden çıkan hainler tarafından oğlumuz şehit oldu" dedi.15 Temmuz 2015 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı 'nda şehit edilen Özel Hareket Polisi Hakan Yorulmaz'ın annesi Hamide ve babası İsmail Yorulmaz Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabri başına gelerek gözyaşı döküp, dualar etti. İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ise şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Çok sayıda emniyet mensubu ve şehit ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, Kur'anı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi. Daha sonra kabirlere karanfiller bırakıldı.Günlerinin devamlı burada geçtiğini belirten Şehit babası İsmail Yorulmaz, "Oğlumuzun yokluğu bizim içimizi parçalıyor. Her gün gün geçtikçe şehadetinden uzaklaştıkça bizlerin daha da yaralar kapanmıyor. Vatan için millet için kendisini feda etti. Kahpece kendi içimizden çıkan hainler tarafından oğlumuz şehit oldu. Bundan sonra vatan millet için devlet için bu ülke için hepimizin üzerine düşen böyle bir olaylarla karşılaşmamız temennimiz odur. Allah o şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah cennetinde bizleri kavuşturmayı nasip etsin. Bizim günlerimiz devamlı burada geçiyor. Ayrılamıyoruz, bu mezarlıktan ayrılamıyor. Biz ölene kadar devamlı başında burada mezarında kendimizi o şekilde avutuyoruz. Yapacağımız bir şey de yok" diye konuştu.Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ise, "Bugün şehitlik ziyareti yaptık, biraz sonra şehitlerimiz adına mevlid okutacağız. Haftamızı bu şekilde değişik faaliyetlerle kutlayacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Bütün mesai arkadaşlarıma uzun ömürler ve başarılı bir hayat diliyorum. Teşkilat olarak Türk milletinin güvenliği için her türlü fedakarlığı her zaman 74 yıldır yaptık yine yapacağız" şeklinde konuştu.Burada ki programın ardından Kırıkkale Nur Camisinde öğlen namazında öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Polisler tarafından cami cemaatine lokum ikram edildi.