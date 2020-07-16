15 Temmuz şehit ve gazileri Beyoğlu'nda anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehit ve gazileri Beyoğlu'nda anıldı

BEYOĞLU Belediyesi tarafından 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi.

BEYOĞLU Belediyesi tarafından 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunurken gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehitler yurt genelinde dualarla anılıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin, Beyoğlu Kızılay Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz video ve belgesellerinin gösterildiği anma gecesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede koronavirüs tedbirlerinin alınması dikkat çekti.

BAŞKAN YILDIZ: "15 TEMMUZ HAİNLERE DERSLERİNİ VERDİĞİMİZ GÜNDÜR"

Anma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 15 Temmuz'un önemini vurguladı. Başkan Yıldız konuşmasında, "15 Temmuz kutlu bir gündür. Binlerce yıllık tarihimiz içerisinde, 'Oku' emriyle başlayan büyük bir medeniyetin yolcularının, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bugün bu medeniyet yürüyüşümüzü tarihte engellemeye çalıştıkları gibi 15 Temmuz'da o hain ellere bir kere daha dersini verdiğimiz gündür. Bu aziz millet bütün hainlere, iç ve dış düşmanlara her defasında şunu haykırmıştır: Eliniz, bayrağımıza uzanırsa elinizi kırarız. Ayaklarınızla vatanımızı işgal etmeye kalktığınızda ayaklarınızı kırarız. Bu millet, ezanımızı susturmaya kalkarsanız size en sert şekilde gereken cevabı veririz diyen işte bu aziz millettir" ifadelerini kullandı.

"YENİKAPI RUHU İLELEBET VAR OLACAKTIR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konuşmasının devamında Yenikapı'da oluşan ruhun bu topraklarda ilelebet var olacağını söyledi. Başkan Yıldız, "15 Temmuz destanı bu vatan bizimdir diyenlerin günüdür. 15 Temmuz, devlet bizim devletimizdir diyen ve biz milletiz diyenlerin zaferidir. ve bu zafer hepimizindir, kutlu olsun. Vatanımızın ilelebet payidar olması için, Ay Yıldızlı bayrağımızın altında şanlı tarihimizle ilelebet bu medeniyet yolculuğunda hep birlikte yürüyeceğiz. 15 Temmuz'da mayalanan ruh, sayın Devlet Bahçeli'nin, sayın Mustafa Destici'nin ve aynı şekilde sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı'da oluşturduğu 'Yenikapı ruhu' ilelebet bu topraklarda bu vatanda ay yıldızlı bayrağın altında Malazgirt ruhuyla birlikte yaşayacaktır" diye konuştu.


Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:07 Kaynak: DHA

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