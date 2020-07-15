15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi"nin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi"nin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi"ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, müzenin 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı hatırlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında yer alan müze ve anıtın Hazine mülkiyetinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesi, şehitlerimizin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesi 15 Temmuz Derneğince yapılmaktadır. Müzede sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleriyle anlatılmaktadır. 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, gazilerin de hatıraları yaşatılmaktadır. Müzenin girişinde bulunan abide taşın üzerine işlenmiş olan 'Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir' yazısı dikkat çekmektedir." - ANKARA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi - Son Dakika

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