15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

15 TEMMUZ darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtta şehitler için dualar edildi, selalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler dualarla anıldı. Şehit yakınlarının ve vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kuranı Kerim ve selalar okundu. Darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde anıtı ziyaret etmek için Almanya'dan geldiğini belirten Melisa Öz, "Ben Almanya'da yaşıyorum. Buraya sadece senede bir kere gelme fırsatımız oluyor ama geldiğimizde de her defasında yıl dönümüne denk getirmeye çalışıyoruz. Anıtın ilk açılış zamanında da gelmiştim, çok duygulandım. Gurbette yaşamamıza rağmen biz de bu darbeden çok etkilendik. Almanya'da yaşadığımız halde kalbimiz hep Türkiye'de atıyor. Ömrümüzün yettiği yere kadar her sene şehitlerimizi anacağız" dedi.

"MİLLETÇE DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU BİLDİRİYORUZ"

Alahattin Yiğit ise, "Darbe girişimi kalkışmasının olduğu gün biz Almanya Hamburg'daydık. Duyar duymaz konsolosluğumuza gidip bu hain girişime karşı olduğumuzu bildirdik. Buraya da geldiğimiz günden beri çeşitli senelerde gelip şehitlerimize duamızı ediyoruz. Böyle bir kalkışmanın bir daha olmasını istemiyoruz. Milletçe devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalkışmanın 5'inci yıl dönümünde de buradayız, inşallah zaman buldukça diğer yıllarda da burada olacağız" diye konuştu.

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