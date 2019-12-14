15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev... - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL
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