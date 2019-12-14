15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev... - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev...

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev..., System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Ortaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:40 Kaynak: İHA
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