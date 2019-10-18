Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.
Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

8 dakika önce

15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı., System.String[]

15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı... Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri şahsi kontrol altına almaya çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift taraflı olarak Trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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