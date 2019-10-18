15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.
1 saat önce
15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri şahsi kontrol altına almaya çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift taraflı olarak Trafiğe kapatıldı.
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