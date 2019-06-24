15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
16 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa
yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı