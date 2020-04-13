15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTLENDİ - Son Dakika

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTLENDİ
19 dakika önce
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTLENDİ (aktüel görüntülerle)
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTLENDİ (aktüel görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:12 Kaynak: DHA
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