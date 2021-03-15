15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

15.03.2021 15:38

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan eli bıçaklı kişi gözaltına alındı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan eli bıçaklı kişi gözaltına alındı.

Cengiz ÇOBAN Üsküdar Altunizade bağlantı yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru elinde bıçakla yürüyen kişi etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan kişin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Altunizade katılımından köprü istikametine elinde bıçak olan bir kişinin yürüdüğünü gören sürücüler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş ve trafik ekipleri elinde bıçak olan kişi köprü girişine yaklaşınca ekipler şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin elindeki bıçak alınarak polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cengiz Çoban, Altunizade, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika


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