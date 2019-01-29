Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişinde Kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişinde Kaza

51 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişinde Kaza, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde sol şeritte seyreden bir otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Arkadan gelen iki otomobilin de onlara çarpmasıyla oluşan zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle köprü girişinde bir şerit trafiğe kapanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Avrupa, Güncel
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