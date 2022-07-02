15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı

02.07.2022 00:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı

İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı.

İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprü, mavi ve kırmızı renklere büründü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı - Son Dakika

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