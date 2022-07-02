15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprü, mavi ve kırmızı renklere büründü.

Kaynak: DHA

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