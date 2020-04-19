15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'nci gününde havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'nci gününde havadan görüntülendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'nci gününde havadan görüntülendi

10 dakika önce

Korona virüs nedeniyle haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi.

Korona virüs nedeniyle haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'inci gününde de boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısıtlamanın 2'nci gününde havadan görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:30 Kaynak: İHA

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