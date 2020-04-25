15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kısıtlamanın üçüncü gününde de boş kaldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kısıtlamanın üçüncü gününde de boş kaldı

15 dakika önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul'da da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent ise sensizliğe büründü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise kısıtlamanın 3'üncü gününde drone ile havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kısıtlamanın üçüncü gününde de boş kaldı

Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:10 Kaynak: İHA

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