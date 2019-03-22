Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Bir Otomobilde Yangın Çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Bir Otomobilde Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW103923-ASA/22-03-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Bir Otomobilde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW103923-ASA/22-03-2019

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı. Polis ekipleri ve itfaiye yangına müdahale etti. Bölgede yoğun trafik oluştu. 22.03.2019 10: 39: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Avrupa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş Rakiplere Gözdağı Verdi: Her Maçı Kazanmak İstiyoruz Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Bir Otomobilde Yangın Çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]