15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Bir Otomobilde Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW103923-ASA/22-03-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı.
IHAAW103923-ASA/22-03-2019
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa
'ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı. Polis
ekipleri ve itfaiye yangına müdahale etti. Bölgede yoğun trafik oluştu. 22.03.2019 10: 39: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: İHA
Şenol Güneş Rakiplere Gözdağı Verdi: Her Maçı Kazanmak İstiyoruz
Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar