15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını
20 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına önce vatandaşlar ardından itfaiye müdahale etti. Araç
söndürülürken köprüde her iki şeritte yoğun trafik oluştu. Olay bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10.30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa
'ya geçiş istikametinde meydana geldi. Köprü üzerinde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle yolda her iki şeritte de oluşan yoğun trafik devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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