15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını
52 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, TEM
otoyolu Edirne
istikametinde ilerleyen sivil polis aracı, köprü üzerinde alev alarak yanmaya başladı.
Yangına çevredeki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürmesinin ve soğutma çalışmalarının ardından araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yangın nedeniyle köprüde duran ve yoğunlaşan trafik de normale döndü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: AA
Önce Kapkaç Yaptılar, Sonra "Geçmiş Olsun" Dediler
Taksim'de Kadın Turist, Kapkaççıya Tekme Tokat Saldırdı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı