Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını

52 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Araç Yangını, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan sivil polis aracına itfaiye müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen sivil polis aracı, köprü üzerinde alev alarak yanmaya başladı.

Yangına çevredeki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ve soğutma çalışmalarının ardından araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın nedeniyle köprüde duran ve yoğunlaşan trafik de normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Polis, TEM Otoyolu, Güncel
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