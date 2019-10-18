Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini...
Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini...

46 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini..., System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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