15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini...
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
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