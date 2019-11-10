Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Köprüde trafik 1 dakikalığına durdu.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 9'u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsünün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdu.

(Emrah Kuş/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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