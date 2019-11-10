- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

Köprü'de trafik 1 dakikalığına durdu

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Köprüde trafik 1 dakikalığına durdu.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 09'u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdurdu.