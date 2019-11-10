Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu
Son Dakika Genel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

7 saat önce

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu Köprü'de trafik 1 dakikalığına durduİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

Köprü'de trafik 1 dakikalığına durdu

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Köprüde trafik 1 dakikalığına durdu.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 09'u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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