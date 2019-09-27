Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım platformu drone ile görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım platformu drone ile görüntülendi

22 dakika önce

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zarar gördüğüne ilişkin yayınlanan fotoğrafın sırrı çözüldü.

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zarar gördüğüne ilişkin yayınlanan fotoğrafın sırrı çözüldü. Fotoğrafta yer alan ve köprünün bakımı için kullanılan platform, drone ile görüntülendi.

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çekilen bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Köprüdeki fotoğrafın sırrı çok geçmeden çözüldü. İstanbul Valiliği söz konusu fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde köprünün hiçbir kısmında hasar oluşmadığı gözler önüne serildi. Köprünün üzerinde bir görevli koşarak bütün köprüyü kontrol ettiği görüldü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım platformu drone ile görüntülendi

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti
Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını anlamanın yolları! Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı Fatih Altaylı, GSM şirketlerini yerin dibine soktu: Rezil oldunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım platformu drone ile görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]