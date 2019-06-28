15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08
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