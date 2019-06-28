15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

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