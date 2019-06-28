Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok
Son Dakika Ekonomi Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma bulunmadığı ve tüm şeritlerin trafiğe açık olarak hizmet verdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 15:04:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışma yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]