15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen gazi: Sadece vatanı düşündüm - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen gazi: Sadece vatanı düşündüm

AHMET Kahraman, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişiminde, darbecilerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

AHMET Kahraman, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbe girişiminde, darbecilerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Belden aşağısı felçli kalan Gazi Ahmet Kahraman, yurt dışından kendisi için özel olarak getirilen yürüme cihazıyla beş ay sonra yeniden ayağa kalktı. O geceden iki sene sonra, Ümraniye Belediyesi Mali İşler departmanındaki görevine geri dönebildi. Ahmet Kahraman  "Allah bu ülkeye bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Bu ülkenin bir gazisi olduğum için gurur duyuyorum" dedi. Kahraman,  "Tedavi sürecim hala devam ediyor. His yok ama belli aparatlarla günlük tedavimi yapıyorum. Çok şükür devletimizin sonuna kadar yanındayım. Şu an yine öyle bir şey olsa ben bu sandalyeyle tekrar çıkarım oraya." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASINI GÖRDÜKTEN SONRA KÖPRÜYE GİTMEM BEŞ DAKİKA SÜRDÜ"

Darbe gecesi ailesiyle evinde olduğunu ve olayı televizyondan gördüğünü ifade eden  Ahmet Kahraman, o gece yaşanılanları şöyle anlattı:

"O gece annemlerde kalıyordum. Eşim ve çocuklarım memleketteydi. Yatsı namazından sonra haberler duyduk. İlk önce biz de 'intihar'  bombacısıdır, diye düşündük. Sonra ambulansların çoğaldığını ve insanların tedirgin olduğunu gördük. Sonra köprüden haberler gelmeye başlayınca biraz bekledik ne olduğunu tam anlayabilmek için. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını gördükten sonra köprüye gitmem beş dakika sürdü. Açıklamayı duyar duymaz iki kardeşimle birlikte köprüye gittik. Gittiğimizde insanlar geri geri gelmeye çalışıyordu. Bir kaçış hali vardı çünkü ateş açılıyordu. Herkes panikti. 'Gitmeyin ateş açtılar, vuracaklar' sesleri yükseliyordu. Ama biz geri dönmedik. En önde bayrak açılan grubun hemen yanındaydık. İki kardeşimi arıyordum ben. Çünkü ateş açılıyordu ve biz mecburen dağıldık. Herkes yere yattı. Üçüncü ateşi açtıklarında ben vuruldum. ve kurşunun nereden girdiğini hissetmiyordum. Ama ayaklarımla bağlantı kesildi. Sırtüstü düştüm. Düştüğüm yerde panik yapmadım. Sadece ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. İki kardeşime el kaldırdım 'ben buradayım, vuruldum galiba' dedim. Ortalık çok karanlıktı. ve o karanlıkta kardeşlerim beni gördü. O sırada herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu zaten."

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM, KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİM"

Ahmet Kahraman, 15 Temmuz ruhuyla dimdik ayakta durduğunu ve pişman olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Sırtüstü düştüğümde 'Herhalde şehit olacağım' dedim. Başıma gelen kişiler salavat getir, diyorlardı. Ben herhalde şehit olacağım, öleceğim şu an dedim ve kelime-i şehadet getirdim. Bir yandan da mutluydum bu kadar basit miydi kelime-i şahadet getirerek ölmek diye düşünüyordum. Sonra kardeşlerim geldi. Onlara sol tarafımda bir yanma var, dedim. Çünkü sol tarafımdan kurşun yedim. Tam göğüs altından. Ne var burada dedim. Bir şey yok sıyırmış sadece dedi. Ama öyle değilmiş. Kurşun girmiş içeri. Dalağımı parçalamış. Kalbimin aort damarının dibinden geçmiş, böbreğimi parçalamış. ve omuriliğime saplanmış. Yani tam belden aşağıda olan his kısmımdan bağlantıyı kesmiş. Ben hissetmediğim için beni tuttular, hiçbir yerinde kan yok dediler. Çünkü dalak parçalanıp, kurşun girdiği yerden çıkmış. Aslında yaşamamın en büyük mucizesi o kan kaybının olmaması" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR, İYİ Kİ ORADAYMIŞIM"

21 gün yoğun bakım süreci geçirdiğini söyleyen Ahmet Kahraman, "Sonrasında ben 21 gün sonra gözümü açtım. 11 günü tam uyutularak, geri kalan günlerde normal yoğun bakım içerisindeydim. Yoğun bakımda bir aya yakın yattım. Hiç korku oluşmadı. Ne köprüye giderken ne vurulduktan sonra hiç korkmadım. Çok şükür, iyi ki oradaymışız. Hiçbir zaman pişmanlığım olmadı" şeklinde konuştu.

"BABAM 'CUMHURBAŞKANIMIZ ARIYOR' DEDİĞİNDE ŞOK OLDUM"

Yoğun bakım sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşmanın kendisini motive ettiğini söyleyen Ahmet Kahraman, "Ben uyandıktan yaklaşık iki ya da üç gün sonra Cumhurbaşkanımız beni aradı. Narkoz etkisindeydim bir anda babam 'Cumhurbaşkanımız arıyor' deyince şok oldum. Çünkü o dönem o karışıklığa rağmen bizleri unutmadı. Hemen aradı bizleri. Halimi hatırımı sordu. Doktorlarımdan bilgi almış. Bana bir yürüme robotu getirdiler. O robotun hayata dönmemde çok faydası oldu. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"O GÜN SADECE VATANI DÜŞÜNDÜM"

Olaydan iki sene sonra, Ümraniye Belediyesi Mali İşler departmanındaki görevine kaldığı yerden devam eden 34 yaşındaki Kahraman, "Tedavi sürecim hala devam ediyor. His yok ama belli aparatlarla günlük tedavimi yapıyorum. Çok şükür devletimizin sonuna kadar yanındayım. Şu an yine öyle bir şey olsa ben bu sandalyeyle tekrar çıkarım oraya. Tekrar arabama binip tekrar çıkarım. Hiçbir ölüm korkusu yok çok şükür. O gün ne çocuğumu düşündüm ne eşimi düşündüm ne de ailemi düşündüm. O gün vatanı düşündük. Devletimizi düşündük. Çok şükür iyi ki de çıkmışız hiç pişmanlığını yaşamıyorum. Psikolojik olarak ve bedenen çok ağır günler geçirdim, hala da devam ediyorum. Hastane sürecinden sonra fizik tedavi sürecim oldu. Ankara Gaziler Fizik Tedavi Merkezi'ne gittim. Yaklaşık bir ay kadar orada kaldım. Bu hastalık döneminde çok şükür maddi açıdan hiçbir şey düşünmedim. Manevi açıdan da eşim, çocuklarım, kardeşlerim annem ve babam çok destek oldular bana. Yani bugün şu durumdaysam, sizlerle sohbet edebiliyorsam, psikolojim iyiyse onların da çok emeği var" ifadelerini kullandı.


Ahmet Kahraman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen gazi: Sadece vatanı düşündüm - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:19 ABD'de bir haftada 1 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:18 Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen gazi: Sadece vatanı düşündüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]