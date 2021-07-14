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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor, System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere direnişi minyatür objelerle anlatılıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere direnişi minyatür objelerle anlatılıyor.

Canik Belediyesi, 15 Temmuz'da Türk halkının darbe girişimine direnişini anlatmak için minyatür objelerle canlandırma yaptı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain kalkışmasını ilk başlattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bire bir maketi üzerinde, darbe girişimi esnasında halkın darbecilere karşı koyuşu anlatıldı.

Darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde çekilen fotoğraf ve görüntülerden oluşturulan müzeye öğrenciler ilgi gösteriyor.

1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, darbe girişimi esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiğini ve vatandaşların kahramanlığını öğreniyor.

Öğrenciler, minyatür müzede yer alan şehit astsubay Ömer Halisdemir'in bal mumu heykeli önünde asker selamı vererek, şehidi yad ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı AA muhabirine, 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlara sızan FETÖ üyelerinin ülkenin istikbaline, bekasına ve demokrasisine darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşların sokağa döküldüğünü anlatan Sandıkçı, "15 Temmuz darbe girişimi, milletin demokrasiyi savunma direnci ile bertaraf edilmiştir. Bir daha bu millete darbe girişimi yapacak kişilere Allah fırsat verdirmesin. Biz de 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları minyatür objelerle anlattık çünkü geçmişi unutursanız ve bundan ders almazsanız, bunun tekrarı mümkündür. Bu müzeyi oluşturma amacımız, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak. 15 Temmuz'da yaşananları birebir animasyonlarla çocuklarımıza anlatmak için bu müzeyi oluşturduk." dedi.

Sandıkçı, 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığından tescillendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mekansal anlamda ulaşımı daha kolay bir yer arıyoruz. Müzemizi daha çok insanların ulaşabileceği bir alana taşımak istiyoruz. Bu müzede sadece 15 Temmuz değil, devlete karşı yapılmış hain tüm darbeler yer alıyor. Bu müze tüm darbe girişimlerinin unutturulmadığı ve gelecek nesillere taşındığı müzedir. 15 Temmuz gecesi ise yaşananlar birebir, televizyondaki yayınından havadaki ve yerdeki harekete kadar bulunmaktadır. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki vatandaşımızın direnişini birebir simgelemek ve ölümsüzleştirmek istedik. Vatandaşlar müzeye geldiğinde o günü birebir yaşıyor. Bizim amacımız da buydu. Tüm derdimiz 15 Temmuz'u unutturmamaktır."

Minik öğrenci Tuana Özdemir ise müzeyi gezdikten sonra içinde çok büyük acı hissettiğini belirterek, "Bir yandan üzüldüm bir yandan ise bu vatan için, geleceğimiz için çalışmamız gerektiğini gördüm çünkü burada büyüklerimizin, bizim için şehit olan askerlerimizin neler yaptığını gördüm." ifadesini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Murat Aydın da müzedeki şehit Ömer Halisdemir'in bal mumu heykelini incelediğini dile getirerek, "Bu heykeli ve köprüde yaşananları, askerlerimizin bizim için şehit olduğunu görünce çok duygulandım." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı direniş, öğrencilere minyatür objelerle anlatılıyor - Son Dakika


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