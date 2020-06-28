15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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