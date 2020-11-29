DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
29.11.2020 08:37
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASokağa çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak kontrol edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca köprü girişindeki polis aracında bulunan panoda maske, mesafe ve hijyen mesajları verildi.
Son Dakika Heyecanlandıran keşif! Denizli'de iki bin yıllık rahip başı heykeli bulundu Kısıtlamada sokakta yakalanan genç: Annem cezayı duyarsa beni evlatlıktan reddeder Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı