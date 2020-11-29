DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak kontrol edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca köprü girişindeki polis aracında bulunan panoda maske, mesafe ve hijyen mesajları verildi.