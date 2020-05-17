15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetimlerini sürdürüyor. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında durdurulan bir araç sürücüsüne sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için ceza kesildi. Sürücü Salih Ünal basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, işlemlerin ardından denetim noktasından ayrıldı. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetimleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:09 Kaynak: DHA
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