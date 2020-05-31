15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor. Oluşturulan güvenlik noktalarından geçen araçlar, tek tek kontrol ediliyor.Sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de güvenlik noktası oluşturan ekipler, buradan geçen araçları tek tek durduruyor. Araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:16 Kaynak: DHA
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