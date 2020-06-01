15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı - Son Dakika

Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yeni normale dönüş kararlarının ardından trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi.



1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin de bugün itibariyle açılmasıyla trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik oluştu. Köprüdeki hareketlilik de havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL