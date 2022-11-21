15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu

21.11.2022 15:00

Şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne İETT otobüsünün siper olduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti.

İETT ŞOFÖRÜ SİPER OLDU

Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören İETT şoförü otobüsle, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o ana ilişkin kareler;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye siper oldu
Kaynak: İHA
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Motosiklet, İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu - Son Dakika
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