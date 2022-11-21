İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti.
Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören İETT şoförü otobüsle, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte o ana ilişkin kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu - Son Dakika