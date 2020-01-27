15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR (1) - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR (1)

6 saat önce

Ersan SAN / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR (1), System.String[]

Ersan SAN/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu- Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki trafik

-Köprüden görüntü

-Arama yapan ekipler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
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