15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu- Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki trafik

-Köprüden görüntü

-Arama yapan ekipler