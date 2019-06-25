15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar Aracını durduran vatandaş köprüden atlayarak intihar ettiİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi atlayarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
Aracını durduran vatandaş köprüden atlayarak intihar etti
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi atlayarak intihar etti. İntihar eden şahıs henüz bulunamazken, ekiplerin İstanbul Boğazı
'ndaki arama çalışmaları sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.30 sıralarında Ankara
istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü aracını durdurarak aşağıya indi. Korkuluklara doğru koşmaya başlayan vatandaş atlayarak intihar etti. Vatandaşın intihar ettiğini gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden vatandaşı bulmak için çalışma başlattı.
İntihar eden şahıs henüz bulunamazken ekiplerin İstanbul Boğazı'ndaki arama çalışmaları sürüyor.
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