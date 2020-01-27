15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

6 saat önce

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR, System.String[]

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartılırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy'den taksiye binen kimliği belirsiz bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelindiğinde taksiyi durdurdu. Araçtan inen kişi boğaza atladı. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Denizde yapılan aramalar sonucunda intihar eden kişinin cansız bedeni Üsküdar Beylerbeyi Kıyı Emniyeti'ne getirildi. Köprü Koruma Amirliği'ne alınan taksi, polis ekipleri tarafından incelendi. Taksi sürücüsü ise Çengelköy Polis Karakolunda ifade verdi. Köprüden atlayan kişinin cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu- Avrupa yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-köprüden görüntüler

-takside inceleme yapan polis ekipleri

-deniz polisi botlarından görüntüler

-kıyı emniyet botlarından görüntüler

-genel ve detay


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]